Французский эксперт назвал причины успеха России в Сирии

Секрет успеха России в Сирии — это грамотная стратегия, которая заключается в союзе эффективной дипломатии и современных военных инструментов. Об этом в статье для издания Kapitalis написал французский эксперт Ролан Ломбарди.

По его словам, Россия "всегда извлекает уроки из своих ошибок" (имеется в виду афганская кампания). В случае с Сирией она показала чёткую стратегию, при этом используя мощную военную технику и вооружение.

— В конечном счёте своим успехом в Сирии Россия, разумеется, обязана более всеобъемлющей стратегии, объединяющей тактику и новаторские военные инструменты с эффективной дипломатией на международном, региональном и местном уровне, — пишет Ломбарди.

При этом он заключает, что только будущее покажет, "удастся ли России преуспеть там, где Запад до сих пор терпел полное поражение".