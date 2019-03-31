В России ради флота придумают новую игру на смену "Морскому бою"

Авторы идеи заверили, что она тоже будет посвящена морю и кораблям. Задача в том, чтобы привлечь молодёжь во флот.

В России разработают новую настольную игру, посвящённую морской тематике, пишет РИА "Новости". Сообщается, что эту идею одобрили на заседании круглого стола к 20-летию Всероссийской морской конференции.

— "Морской бой" все знают. Есть инициатива сделать новую настольную игру, которая была бы столь же занимательна и проста, — рассказал лидер Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

По замыслу авторов, таким образом можно будет повысить интерес молодёжи к флоту и привлечь новых студентов в морские вузы.

Участники встречи также договорились составить единый учебник по истории российского флота и снять на эту же тему серию документальных фильмов, которые будут показывать в школах и высших учебных заведениях.