В России ради флота придумают новую игру на смену "Морскому бою"

В России разработают новую настольную игру, посвящённую морской тематике, пишет РИА "Новости". Сообщается, что эту идею одобрили на заседании круглого стола к 20-летию Всероссийской морской конференции.
— "Морской бой" все знают. Есть инициатива сделать новую настольную игру, которая была бы столь же занимательна и проста, — рассказал лидер Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.
По замыслу авторов, таким образом можно будет повысить интерес молодёжи к флоту и привлечь новых студентов в морские вузы.
Участники встречи также договорились составить единый учебник по истории российского флота и снять на эту же тему серию документальных фильмов, которые будут показывать в школах и высших учебных заведениях.
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