Неизвестный набросился на кортеж папы римского и короля Марокко — видео

Во время визита папы римского в столицу Марокко Рабат неизвестный мужчина прорвался через оцепление, стоявшее вдоль дороги, и подбежал к кортежу, в котором ехал монарх вместе с понтификом.

На записи видно, что мужчина бежит в сторону автомобиля с открытым верхом, из которого король Мухаммед VI приветствует собравшихся людей.

Были ли его намерения агрессивными — сложно сказать, но в глаза бросается аккуратность, с которой он приблизился к мотоциклу полицейского. Едва ли преступник стал бы себя так вести. К тому же предмет, который держит в руках нарушитель, отдалённо напоминает цветок, хотя говорить наверняка сложно из-за качества изображения.

Впрочем, добежать до короля или папы у мужчины всё равно не получилось, он был остановлен сотрудниками охраны главы государства. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Во время подобных мероприятий зрители не раз пытались прорваться к кортежу папы римского. Так, в конце января практически под колёса автомобиля понтифика бросился человек с флагом Венесуэлы в руках.