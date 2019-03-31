Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя компании Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса могли взломать хакеры, работавшие на Саудовскую Аравию. После этого в распоряжении таблоида National Enquirer оказались личные фото миллиардера и переписка с любовницей. К такому выводу пришёл нанятый Безосом частный консультант.

— Наши детективы, а также ещё несколько экспертов пришли к выводу, о котором можно говорить с высокой степенью уверенности, что Саудовская Аравия имела доступ к телефону Безоса и получила личную информацию, — заявил Гэвин де Беккер изданию The Daily Beast.

Он утверждает, что Эр-Рияд хотел навредить Джеффу Безосу "ещё с прошлого октября", когда The Washington Post, которой владеет миллиардер, начала активно освещать убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Напомним, ранее Джефф Безос рассказал о попытке шантажа со стороны таблоида National Enquirer, который угрожал опубликовать откровенные фотографии миллиардера. Однако Безос не поддался на вымогательства и распорядился провести частное расследование, чтобы узнать, как к изданию попали личные фото и СМС.