В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, слова которого приводит пресс-служба президента страны Николаса Мадуро в "Твиттере".

— Новые синхронные и скоординированные атаки на наши электросети совершены 29 марта и 30 марта. Будьте уверены, что мы победим попытки саботажа и добьёмся полного восстановления национальной электрической системы, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, в минувшую пятницу, 29 марта, значительная часть территории Венесуэлы вновь погрузилась во тьму из-за проблем с энергоснабжением. Электричества не было в столице страны Каракасе, а также ещё в 21 штате из 23.

Самое крупное же отключение электроэнергии в стране, оно же первое, произошло в начале месяца. Тогда без света остался Каракас и большинство штатов. По данным правительства республики, это произошло в результате диверсии на ГЭС имени Симона Боливара. После этого серьёзные перебои наблюдались ещё несколько суток, отменялись рабочие и учебные дни. Пострадала даже система водоснабжения.

Это спровоцировало волну грабежей в обесточенных регионах, которые принесли стране серьёзные убытки. Власти возложили ответственность за аварию на США, однако Госдепартамент обвинения отрицает.