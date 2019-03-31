СМИ: Минимум шести министрам кабинета Мэй грозит отставка из-за споров о Brexit

В Правительстве Великобритании никак не могут определиться, что лучше — согласиться на "мягкую" сделку с Евросоюзом или устроить всеобщие выборы.

Несколько министров британского правительства могут лишиться своих постов на фоне разногласий по Brexit, пишет The Sunday Times.

По данным газеты, в воскресенье, 31 марта, премьер Тереза Мэй проведёт консультации с главами министерств, в ходе которых станет ясно, кто из них останется на своей должности. При этом всё будет зависеть от того, какой путь выберет глава правительства.

Сообщается, что, если в ходе этих переговоров Мэй заявит о намерении поддержать "жёсткий" вариант "развода" с ЕС, как минимум шестеро министров подадут в отставку, поскольку они — за сохранение Великобритании в Евросоюзе.

Соответственно, те члены кабмина, которые поддерживают Brexit, тоже готовы уйти в случае, если глава правительства выступит за то, чтобы Соединённое Королевство осталось в едином таможенном союзе с ЕС.

Как ранее писал Лайф, Мэй намерена устроить четвёртое голосование в палате общин, чтобы определиться с условиями выхода страны из Европейского союза.