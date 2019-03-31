Новый рекорд тепла. В воскресенье в Москве до +13

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Новый рекорд тепла. В воскресенье в Москве до +13

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Фото: © Flickr/Valeri Pizhanski

В столице установилась солнечная и тёплая погода, к вечеру возможно усиление ветра и тучи, но без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днём воздух в столичном регионе прогреется до +11...+13 градусов, однако уже ночью из-за влияния холодного атмосферного фронта температура опустится до –2…+5 градусов. Также к вечеру ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Ранее Лайф рассказывал, что минувшая суббота стала самым тёплым днём в столице с начала года.

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