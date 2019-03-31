СМИ назвали лучшее оружие НАТО для "войны против России"

Вопреки ожиданиям, в рейтинге оказались не только самые последние разработки США и их союзников, но и проверенные временем образцы, построенные в середине прошлого века.

Журналисты американского портала Business Insider составили список из 10 "самых мощных" образцов вооружения, которые НАТО могло бы эффективно применить против России в случае реального конфликта.

На первом месте этого списка находится одна из последних разработок Пентагона: стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. По версии автора статьи, этот самолёт обладает набором характеристик, недоступных "конкурирующим силам", и оснащён самым "продвинутым" оборудованием.

Хотя тут же авторы статьи отмечают, что не все страны альянса полагаются на американские истребители и выбирают разработанный в Европе Eurofighter Typhoon, боевые возможности которого "сопоставимы" с последними модификациями российского Су-35. Благодаря этому, отмечается в статье, "Еврофайтер" способен противостоять "смертоносной российской машине".

Следующими в списке оказались бомбардировщики, среди которых журналисты отмечают не самые новые B-52 (принят на вооружение в 1955-м) и B-1B Lancer (1985-й), а также их более современный собрат B-2 Spirit (1988-й), которые благодаря постоянному присутствию в небе над Европой обеспечивают "обычное и ядерное сдерживание" противников альянса.

Также в этом списке оказался P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолёт, который, несмотря на наличие аналогов, представляется автором статьи как один из лучших "охотников" на подводные лодки. Помимо него борьбу на воде могут вести фрегаты, которые стоят на вооружении Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании.

Вместе с ними выделяют ударный вертолёт AH-64 Apache — самую массовую винтокрылую машину в своём классе, которая была принята на вооружение в середине 80-х. А на земле эффективное сопротивление российским может оказать немецкий танк Leopard 2, получивший репутацию "несокрушимого". Он считается одним из лучших, что есть у НАТО, наряду с американскими M1 Abrams и британскими Challenger 2,

Помимо названных образцов в списке также указана система противовоздушной обороны Patriot, американские авианосцы класса Nimitz и подводные лодки класса Virginia.