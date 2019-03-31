СМИ сообщили о возможной пропаже картины да Винчи "Спаситель мира"

Полотно было продано в 2017 году за рекордные 450 миллионов долларов и должно было появиться на экспозиции в ОАЭ ещё осенью 2018-го, однако хранители картины до сих пор не знают, где она.

Сотрудники художественного музея в ОАЭ, в котором должна была быть выставлена картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не смогли ответить журналистам, где сейчас находится полотно. Как сообщает The New York Times, картина могла быть потеряна.

По планам ожидалось, что полотно будет представлено на экспозиции ещё в сентябре 2018 года в филиале Лувра в Абу-Даби, но планы руководства музея вдруг оказались "изменены без объяснений".

В то же время в Департаменте культуры и туризма Абу-Даби, который и являлся официальным покупателем картины, отказались комментировать ситуацию. А из источников стало известно, что в парижском Лувре также "не смогли установить", где же находится сейчас "Спаситель мира".

Напомним, в ноябре 2017 года картина работы Леонардо да Винчи была продана с аукциона Christie's в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов. Первоначальным покупателем выступал Департамент культуры и туризма Абу-Даби. Однако позже появилась версия, что "тайным" покупателем шедевра был принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд, друг и помощник саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Правда, эту информацию в аукционном доме опровергли.