Власти КНДР назвали терактом атаку на их посольство в Мадриде

Это первый комментарий представителей Северной Кореи о случившемся в феврале нападении на её диппредставительство.

КНДР официально признала терактом февральское нападение на диппредставительство страны в столице Испании. Так атаку на посольство назвал представитель МИД Северной Кореи.

Как приводит слова северокорейского дипломата агентство Reuters, незаконное вторжение и захват диппредставительства, попытка вымогательства является серьёзным нарушением суверенитета страны и, соответственно, международного права. Дипломат призвал испанские власти провести расследование происшествия.

Как писал Лайф, инцидент произошёл в феврале 2019 года. Налётчики несколько часов удерживали людей в здании дипмиссии, нескольких человек избили. Серьёзнее всего пострадала одна сотрудница диппредставительства. Временному поверенному в делах КНДР надели на голову мешок и связали руки после того, как он заявил, что "не предаст свою страну". Кроме того, нападавшие вынесли из здания компьютеры, жёсткие диски, флеш-карты и мобильный телефон.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Свободный Чосон", которая ранее была известна под названием "Гражданская оборона Чхоллима".