В день выборов президента Украины ВСУ обстреляли окраины Горловки в Донбассе

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, однако пострадала местная инфраструктура.

Украинские военные в день выборов президента своей страны открыли артиллерийский огонь по окраинам города Горловки на территории Донецкой Народной Республики. Как сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в общей сложности по городу было выпущено 26 мин калибром 120 миллиметров.

— С 3:30 до 8:50 (время московское. — Прим. ред.) были зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям Гольмовский и Доломитное (населённые пункты на окраине Горловки. — Прим. ред.), выпущено 26 мин калибром 120 миллиметров, — сообщил представитель ведомства.

Напомним, сегодня Украина выбирает президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. За ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.