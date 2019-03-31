Россиян предупредили о вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте службы.

— По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Демократической Республике Конго сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по геморрагической лихорадке Эбола, — говорится в сообщении.

Служба просит россиян учитывать данную информацию при планировании своих поездок. Кроме того, существует риск распространения заболевания на соседние государства, такие как Руанда, Уганда и Южный Судан.