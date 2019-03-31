В день выборов на Украине Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

Действующий украинский президент поблагодарил депутатов Верховной рады за поддержку этой инициативы, вступающей в силу 1 апреля.

В день проведения президентских выборов на Украине действующий лидер Пётр Порошенко обратился к гражданам страны на своей странице в "Фейсбуке", где напомнил, что 1 апреля Договор о дружбе с Россией будет окончательно разорван.

— Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой. Благодарен за продемонстрированную государственную позицию народным депутатам Украины, поддержали мою инициативу и проголосовали за соответствующий закон в декабре прошлого года, — написал Пётр Порошенко.

Как сообщал Лайф, 10 декабря прошлого года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. В Кремле выразили сожаление, что Киев принимает такие "опрометчивые решения". Действие соглашения истекает 1 апреля 2019 года.

Напомним, сегодня Украина выбирает президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. За ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.