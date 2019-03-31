В Мексике столкнулись 15 машин, есть погибшие

В результате столкновения сразу 15 автомобилей в мексиканском штате Веракрус погибло пять человек, ещё около 20 пострадали. Об этом сообщили власти региона.

Registran carambola de 15 vehículos en Veracruz; hay 17 heridos - ha sido publicado en Nuestro País México - https://t.co/HKTHhtc0bQ pic.twitter.com/GS0ZLCWalZ — Nuestro País (@NuestroPaisMex) 31 марта 2019 г.

Инцидент произошёл на трассе Веракрус — Кардель. Сейчас на месте ДТП дежурят правоохранители и сотрудники экстренных служб. Отмечается, что часть пострадавших была эвакуирована на вертолёте.