В Мексике столкнулись 15 машин, есть погибшие

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В Мексике столкнулись 15 машин, есть погибшие

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В результате столкновения сразу 15 автомобилей в мексиканском штате Веракрус погибло пять человек, ещё около 20 пострадали. Об этом сообщили власти региона.

Инцидент произошёл на трассе Веракрус — Кардель. Сейчас на месте ДТП дежурят правоохранители и сотрудники экстренных служб. Отмечается, что часть пострадавших была эвакуирована на вертолёте.

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