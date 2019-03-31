В начале апреля в Москву и Подмосковье снова придут холода

Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха на территорию столицы и области.

В первые дни апреля Московский регион снова ожидает похолодание. Об этом информирует погодный центр "Фобос".

Сообщается, что причиной понижения температуры послужит вторжение полярного воздуха. К 3 апреля температура снизится почти на пять градусов и составит не более трёх градусов тепла. Также холодный фронт принесёт с собой облака.

Впрочем, уже 4 апреля погода в Москве начнёт улучшаться, а в следующие выходные ожидается +10...+13 °С.

Напомним, что сегодня днём воздух в столичном регионе может прогреться до +11...+13 °С.