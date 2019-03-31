Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Ещё один россиянин, Панарин, стал вторым игроком дня — благодаря четырём результативным передачам.

Форвард "Вашингтон кэпиталз" Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин сумел забросить две шайбы в матче против "Тампы", что помогло его команде одержать победу со счётом 6:3. Для форварда "столичных" эти два гола стали 50-м и 51-м в ходе текущего сезона. Всего же он забивает больше 50 шайб восьмой сезон подряд. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки и Майку Босси.

Ещё один россиянин — Артемий Панарин — сумел стать второй звездой дня. Нападающий "Коламбуса" отметился четырьмя голевыми передачами в матче против "Нэшвилла".