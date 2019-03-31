Кличко приехал на выборы президента Украины на велосипеде

За кого проголосовал глава администрации украинской столицы, он сообщать не стал, отметив лишь, что выбор украинцев должен быть "защищённым и справедливым".

Мэр Киева Виталий Кличко отдал свой голос на выборах президента Украины. До избирательного участка по месту прописки политик добрался на велосипеде. Видео опубликовал портал ura.ru.

Как уточнил автор видео, градоначальник, очевидно, решил совместить свою обычную "зарядочку" с выборами.

За кого отдал голос Кличко, он сообщать не стал, отметив лишь, что выбор украинцев должен быть "защищённым и справедливым". Он выразил уверенность, что страна должна и дальше продолжать держать курс на евроинтеграцию.

31 марта в Незалежной начался первый тур выборов президента страны. Участки для голосования открыли свои двери в 08:00, они будут работать до 20:00. На пост украинского лидера претендуют 39 кандидатов.