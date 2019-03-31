Космонавты попытаются "поймать" радиацию на МКС

Цель эксперимента — создание системы мониторинга опасности излучений и чувствительности к ним электронных компонентов.

В российском секторе Международной космической станции эксперимент по измерению радиационного излучения с применением фотофиксации спектров энерговыделения будет введён в долгосрочную исследовательскую программу. Об этом сообщает пресс-служба координационного научно-технического совета (КНТС) ЦНИИмаша.

Эксперимент будет разделён на три стадии. На первой разработают матричный микродозиметр, после чего проведут его наземные испытания. На втором этапе данный прибор доставят на МКС, после чего он начнёт вести измерения. Во время третьей стадии специалисты будут проводить анализ собранных данных.

С помощью полученных данных планируется воссоздать радиационные поля космической станции в лабораторных условиях, чтобы в дальнейшем проводить испытания электрокомпонентов в приближённых к реальным условиях.

Как отмечается, цель опыта — создание системы мониторинга опасности излучений и разработка методов измерения чувствительности электронных компонентов к одиночным событиям радиационного воздействия.

Как ранее писал Лайф, Дмитрий Рогозин рассказал об испытаниях российского модуля "Наука" для МКС.