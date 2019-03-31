За первый час голосования на Украине не открылось семь избирательных участков

Вовремя проголосовать жителям Незалежной помешали забытие от участка ключи и опоздание председателя.

На Украине за первый час голосования вовремя не сумели открыться семь избирательных участков в разных регионах страны.

Как рассказал в эфире телеканала "112 Украина" глава Нацполиции Сергей Князев, по два участка не открылись в Киеве и Одесской области, ещё по одному — в Херсонской, Запорожской и Киевской областях.

Ранним столичным пташкам проголосовать помешали разные, но довольно-таки странные причины. Председатель одного из участков забыл от него ключи, а другого — просто опоздал. В регионах были зафиксированы небольшие технические неполадки, такие как отсутствие контрольных талонов для урн.

По словам Князева, несмотря на незначительность подобных нарушений, полиция их зафиксировала и провела проверку.

Напомним, сегодня Украина выбирает президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. За ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.