Тимошенко отдала свой голос за нового президента Украины

Глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко — один из трёх ключевых кандидатов на выборах нового украинского президента — отдала свой голос на избирательном участке в одном из киевских лицеев.

— Вы знаете, что сегодня Украина перевела часы на весеннее время — вперёд. Я верю, что одновременно и мы сделаем шаг вперёд к процветающей, успешной, европейской Украине. Я верю, что сегодня начался новый этап в истории государства, я верю, что весна победит, у меня абсолютная вера в то, что Украину ожидают изменения, — сказала Тимошенко.

Напомним, сегодня Украина выбирает президента. В бюллетенях 39 кандидатов. Самые главные новости с избирательных участков и не только читайте в нашей текстовой трансляции.