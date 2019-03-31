"Союз" дополнительно проверят перед стартом на МКС

Причины проверки не разглашаются. Однако теперь "грузовик" проведёт на сутки больше на стартовом комплексе.

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Прогресс МС-11" дополнительно проверят перед стартом на МКС с космодрома Байконур. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

— Ещё полторы недели назад вывоз ракеты на стартовый комплекс намечался на 2 апреля. Однако затем планы поменялись, и теперь это событие произойдёт 1 апреля, — рассказал собеседник агентства.

Запуск пройдёт по трёхчасовой схеме, что станет новым рекордом. Ранее запуски по подобной схеме, которые проходили в 2017-м и 2018-м, заканчивались неудачей.

Стандартный план подготовки "Союза" к полёту предполагает двухсуточное пребывание на стартовом комплексе, однако в данном случае он будет увеличен из-за необходимых дополнительных проверок.

Их причины не разглашаются.