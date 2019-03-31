СМИ: Избиратели подконтрольной Украине части Донбасса игнорируют выборы

На территории Донецкой области сейчас работает более 1,2 тысячи участков для голосования.

Активность избирателей на территории Донецкой области, подконтрольной Киеву, характеризуется как крайне низкая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что на территории области сейчас работает более 1,2 тысячи участков для голосования. Очередей в них нет. Голосуют в основном пожилые люди.

Между тем украинские военные в день выборов открыли артиллерийский огонь по окраинам Горловки на территории ДНР.