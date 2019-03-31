Туристов призвали отказаться от секса на Эйфелевой башне

Работники архитектурного объекта отметили, что подобные действия являются нарушением закона.

В Париже сотрудники Эйфелевой башни предостерегли туристов от занятий сексом на главной достопримечательности города. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационное бюро башни.

— Занятие сексом на Эйфелевой башне, как и в других публичных местах Франции, является нарушением закона, так что мы должны будем позвонить в полицию, — рассказали в службе.

Работница бюро затруднилась уточнить, по какой именно статье будут привлекать к ответственности страстных туристов. Скорее всего, за секс на башне накажут по статьям либо об эксгибиционизме, либо о развратных действиях.

Собеседница агентства также отметила, что ей неизвестны случаи секса на Эйфелевой башне. При этом она подчеркнула, что такие случаи вполне могли быть, просто никто не застал влюблённых врасплох.