Цукерберг выступил за регулирование Интернета правительством

Предприниматель указал, что в контроле больше всего нуждаются такие области, как предвыборные кампании, вредный контент, конфиденциальность и мобильность данных.

Основатель социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг призвал власти более активно участвовать в правовом регулировании Интернета. Его обращение размещено в The Washington Post.

По его мнению, совершенствование норм права и активное участие регулирующих органов поспособствуют сохранению в Сети свободы самовыражения, помогут созданию новых продуктов, а также "защитят общество от вреда".

Цукерберг подчеркнул, что в регулировании больше всего нуждаются такие области, как предвыборные кампании, вредный контент, конфиденциальность и мобильность данных.

— Нельзя исключить весь вредоносный контент из Сети, но в условиях, когда люди используют десятки устройств для передачи данных, каждое из которых предполагает свои правила, нам нужен более стандартизированный подход, — пояснил свою позицию Цукерберг.

Также предприниматель отметил, что компании, работающие в Интернете, должны нести ответственность за соблюдение стандартов, касающихся вредной информации.

— Настало время обновить правила, чтобы определить рамки ответственности для людей, компаний и правительств в будущем, — резюмировал Цукерберг.

Ранее стало известно, что "Фейсбук" начал работу по созданию систем сквозного шифрования для личных сообщений на всех платформах компании.