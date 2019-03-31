Зеленский проголосовал на выборах президента Украины — видео

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Зеленский проголосовал на выборах президента Украины — видео

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах главы страны. Свой голос комик отдал на избирательном участке, расположенном на проспекте Героев Сталинграда в Киеве.

Зеленский рассказал, что в случае победы первым делом он отправится по регионам Украины, а также отметил, что большое количество кандидатов говорит о свободе общества в стране.

Напомним, что за ходом голосования на выборах президента Украины вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

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