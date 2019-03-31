Посол США назвала выборы на Украине знаменательным для страны днём

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Посол США назвала выборы на Украине знаменательным для страны днём

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Фото: © Twitter /U.S. Embassy Kyiv

Посол США в Киеве Мари Йованович выразила надежду, что все граждане Украины воспользуются правом выбора будущего своей страны.

В этот знаменательный для демократии день граждане Украины идут на избирательные участки. Надеюсь, что все украинцы, обладающие избирательным правом, воспользуются этой возможностью определить будущее своего государства, — приводит слова Йованович пресс-служба американского посольства в "Твиттере".

31 марта на Украине начался первый тур выборов президента страны. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00, они продолжат работать до 20:00. На пост украинского лидера претендуют 39 кандидатов.

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