Посол США назвала выборы на Украине знаменательным для страны днём

Посол США в Киеве Мари Йованович выразила надежду, что все граждане Украины воспользуются правом выбора будущего своей страны.

Посол Йованович: «У цей знаменний для демократії день, громадяни України вирушають на виборчі дільниці. Я сподіваюся, що всі українці, які володіють виборчим правом, скористаються цією важливою можливістю визначити майбутнє своєї країни». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 марта 2019 г.

— В этот знаменательный для демократии день граждане Украины идут на избирательные участки. Надеюсь, что все украинцы, обладающие избирательным правом, воспользуются этой возможностью определить будущее своего государства, — приводит слова Йованович пресс-служба американского посольства в "Твиттере".

31 марта на Украине начался первый тур выборов президента страны. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00, они продолжат работать до 20:00. На пост украинского лидера претендуют 39 кандидатов.