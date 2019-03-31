Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5%

Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила около 5,5 процента. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

— Мы (ЦИК) сделаем всё возможное, чтобы выборы президента Украины прошли без нарушений. ЦИК будет своевременно реагировать на все нарушения, — сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Напомним, 31 марта на Украине начался первый тур выборов президента страны. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00, они продолжат работать до 20:00. На пост украинского лидера претендуют 39 кандидатов.

Свои голоса за будущего президента среди прочих уже отдали Юлия Тимошенко и мэр Киева Виталий Кличко.