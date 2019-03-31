Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей

Животные страдают от чрезмерного внимания людей и собак, поэтому не нужно делать с ними фотографии.

Жителей Латвии попросили воздержаться от поездок на морское побережье в связи с сообщениями о большом количестве детёнышей тюленей на берегу. Об этом сообщает агентство Delfi со ссылкой на управление по защите природы.

— Нужно помнить, что тюленята — не музейные экспонаты и не сезонная выставка, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что животные страдают от чрезмерного внимания людей и собак. В связи с этим не нужно гнать тюленят к воде, трогать их и пытаться сделать с ними селфи.

Ранее Лайф рассказывал о том, что учёные спасли тюленя, у которого в носу застрял угорь.