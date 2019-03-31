Зеленский рассказал о планах в случае победы на выборах президента Украины

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Зеленский рассказал о планах в случае победы на выборах президента Украины

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Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского 

По мнению шоумена, прежде всего стоит обратить внимание на происходящее внутри страны.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае победы на выборах первым делом он отправится по областям страны.

Меня в первую очередь беспокоит то, что происходит на Украине. Первые мои визиты я бы совершил по областям нашей страны… С точки зрения международных визитов — посмотрим, — приводит слова Зеленского телеканал "112 Украина".

По словам шоумена, такое большое число кандидатов говорит (а именно 39) говорит о высоком уровне свободы и расцвете демократии в стране.

Напомним, что за ходом голосования на выборах президента Украины вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

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