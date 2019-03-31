Зеленский объяснил, почему жители Грузии должны быть благодарны Саакашвили

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, за что жители Грузии обязаны быть благодарны экс-президенту своей страны Михаилу Саакашвили.

— Саакашвили защищает демократию в Грузии, и делает это очень круто, потому что он смог победить коррупцию в стране. Я думаю, вся Грузия должна быть ему благодарна, — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что это хороший пример борьбы с коррупцией и по этому поводу он хотел бы наладить контакты с Саакашвили.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что первым делом в случае победы на выборах президента отправится по областям страны.

Напомним, сегодня Украина выбирает президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. За ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.