В ходе голосования Ляшко на выборах президента Украины зафиксировано нарушение

Общественники подчеркнули, что лидер Радикальной партии нарушил закон о тайном голосовании.

Комитет избирателей Украины зафиксировал нарушение в голосовании на выборах кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом говорится на сайте организации.

— Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, — говорится в сообщении.

В общественной организации напомнили, что, в соответствии со статьёй 7 закона о выборах президента, голосование является тайным. Запрещено фотографировать, снимать на видео бюллетень после голосования в кабинке или показывать данный документ в помещении для голосования.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Олег Ляшко вместе со своей супругой проголосовал за себя на избирательном участке, к которому он прикреплён.