Члены избиркома в Донецкой области избили коллегу

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное лёгкое телесное повреждение".

Члены избирательной комиссии в Донецкой области избили своего коллегу, который пытался снять видео на участке для голосований. Об этом сообщили в Волновахском отделе полиции области.

— На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру, — говорится в сообщении правоохранителей.

Пострадавший сам вызвал полицию и скорую, от госпитализации он отказался.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное лёгкое телесное повреждение".

31 марта на Украине начался первый тур выборов президента страны. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00, они продолжат работать до 20:00. На пост украинского лидера претендуют 39 кандидатов.