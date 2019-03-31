Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Следственный комитет инициировал проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Пять человек погибли в результате пожара в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

— Утром 30 марта произошло возгорание в кв. 58 д. 3 "А" по улице Строкина в Нижнем Новгороде. При пожаре погибло пять человек, из них двое скончались в карете скорой, пострадавших детей нет, пожар ликвидирован в 09:30 сотрудниками МЧС, — поясняется в сообщении.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства трагедии.