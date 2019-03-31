Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на выборах главы государства. Свой голос лидер страны отдал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве.
— Я проголосовал за Украину. Как и вся моя семья, и, я убежден, — абсолютное большинство украинцев, — написал Порошенко в своём твиттере.
Я проголосував за Україну. Як і вся моя родина, і, я переконаний, - абсолютна більшість українців.— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 марта 2019 г.
Україна продовжить рухатися вперед до нашого членства в ЄС та НАТО, продовжить надзвичайно важливих реформ, які є абсолютно доленосними для країни. pic.twitter.com/SNHISgQefm
Сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. Свои голоса уже отдали Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, а также Олег Ляшко, который решил не стесняться и показать всем, что свой голос он отдал себе.
По данным на 11:00 явка избирателей на голосовании составила 16,08%. Лайф ведёт текстовую трансляцию выборов на Украине.
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