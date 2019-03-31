Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

На избирательный участок нынешний глава государства пришёл со всей своей большой семьёй.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на выборах главы государства. Свой голос лидер страны отдал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве.

— Я проголосовал за Украину. Как и вся моя семья, и, я убежден, — абсолютное большинство украинцев, — написал Порошенко в своём твиттере.

Я проголосував за Україну. Як і вся моя родина, і, я переконаний, - абсолютна більшість українців.



Україна продовжить рухатися вперед до нашого членства в ЄС та НАТО, продовжить надзвичайно важливих реформ, які є абсолютно доленосними для країни. pic.twitter.com/SNHISgQefm — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 марта 2019 г.

Сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. Свои голоса уже отдали Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, а также Олег Ляшко, который решил не стесняться и показать всем, что свой голос он отдал себе.

По данным на 11:00 явка избирателей на голосовании составила 16,08%. Лайф ведёт текстовую трансляцию выборов на Украине.