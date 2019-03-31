Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

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Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

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На избирательный участок нынешний глава государства пришёл со всей своей большой семьёй.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на выборах главы государства. Свой голос лидер страны отдал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве.

— Я проголосовал за Украину. Как и вся моя семья, и, я убежден, — абсолютное большинство украинцев, — написал Порошенко в своём твиттере.

Сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. Свои голоса уже отдали Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, а также Олег Ляшко, который решил не стесняться и показать всем, что свой голос он отдал себе.

По данным на 11:00 явка избирателей на голосовании составила 16,08%. Лайф ведёт текстовую трансляцию выборов на Украине.

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