Гройсман заработал в 2018 году около 350 тысяч долларов

Премьер Незалежной получал заработную плату, доходы от предоставления недвижимости в аренду и прибыль с банковских счетов.

Согласно поданной электронной декларации, за 2018 год премьер-министр Украины Владимир Гройсман заработал 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает пресс-служба кабмина.

— Общая сумма начисленного дохода составила 9 372 991 гривну (начисленный доход в 2017 году составил 17,1 миллиона гривен или около 630 тысяч долларов и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости), — говорится в сообщении.

Как отмечается, в прошлом году доход Гройсмана состоял из зарплаты —443,4 тысячи гривен (около 16 тысяч долларов), прибыли от предоставления недвижимости в аренду — 5,2 миллиона гривен (около 200 тысяч долларов) и доходов с банковских счетов — 3,7 миллиона гривен (около 140 тысяч долларов).

Также отмечается, что изменений в перечне недвижимого имущества главы кабмина не произошло.

Ранее Владимир Гройсман рассказал о главной цели Правительства Украины в 2019 году.