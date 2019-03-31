Мужчина бросил коктейль Молотова на избирательном участке под Черниговом

Злоумышленник достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования.

В Черниговской области на избирательном участке мужчина кинул коктейль Молотова в сторону кабинок для голосования, говорится на сайте Нацполиции Украины.

— Избиратель в нетрезвом виде пришёл на участок в Борзнянский городского ДК. После угрозы "Я вас подожгу" он достал литровую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу потушили, — информируют правоохранители.

Нарушитель задержан, сейчас он даёт объяснения следователю, выясняются мотивы его поступка.

Голосование на участке остановлено не было.

Напомним, что за ходом голосования на выборах президента Украины вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.