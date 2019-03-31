Глава Тувы рассказал о "шикарном" шашлыке Путина

Он также поведал о том, какой кофе на завтрак любит пить на отдыхе глава государства.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в беседе с РИА "Новости" рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно делает шашлык, а также оценил его вкус.

— Президент любит жарить мясо... Всё делает сам, — рассказал Кара-оол.

По его словам, одним из секретов блюда является фирменный маринад, рецепт которого он раскрывать не стал. При этом он отметил, что шашлык всегда получается "шикарным".

Кроме того, глава республики поделился секретом рецепта кофе в турке, который Путин вместе с Сергеем Шойгу любят делать на завтрак.

— Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, а потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения, — сообщил Кара-оол.

Ещё одним любимым блюдом президента во время отдыха в Туве является национальный чай, который глава республики делает по рецепту своей бабушки.

Напомним, что в августе прошлого года президент России Владимир Путин провёл выходные в Саяно-Шушенском заповеднике в Туве. Лайф публиковал видео с отдыха главы государства.