Жену Гриценко не внесли в список избирателей

Кандидат на должность украинского лидера, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко отдал свой голос на выборах президента Украины на одном из избирательных участков в Голосеевском районе Киева, но его жена не смогла это сделать.
Гриценко пришёл на участок со своей супругой, журналисткой Юлией Мостовой. Но она не смогла проголосовать, так как её не оказалось в списках избирателей.
— У меня настроение классное, но у жены плохое, потому что её лишили права голосовать впервые за все годы, — приводит ТАСС слова Гриценко после голосования.
Мостовая сообщила, что изначально была включена в списки, и не знает, почему в итоге там не оказалось её фамилии.
Сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. Лайф ведёт текстовую трансляцию хода выборов на Украине.
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