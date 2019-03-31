На Украине зафиксировали около 300 нарушений на выборах за четыре часа

Больше всего сообщений правоохранителям поступает о подкупе, повреждении или фотографировании бюллетеней.

Начальник департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко в ходе брифинга заявил, что правоохранители получили сообщения о 284 нарушениях на выборах президента страны к 12 часам.

— По состоянию на 12:00 зарегистрировано 284 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, — заявил Шевченко.

Больше всего сообщений правоохранителям поступает о подкупе, повреждении или фотографировании бюллетеней. При этом среди регионов в "лидерах" оказалась Днепропетровская область, откуда о нарушениях рассказали 30 раз.

Автором самого резонансного нарушения стал Олег Ляшко. Кандидат в президенты страны не стал стесняться и показал в камеру, кому он отдал свой голос. Неудивительно, но Ляшко проголосовал за Ляшко.

Напомним, сегодня украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. Подробно и в режиме реального времени за ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.