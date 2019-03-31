В Новокузнецке голый мужчина прыгал на машине ДПС — видео

Местные СМИ сообщили, что неизвестный, находясь в невменяемом состоянии, скакал по припаркованным во дворе авто.

В Новокузнецке голый мужчина прыгал на машине ДПС, пока полицейские пытались его задержать. Видео с нарушителем опубликовал телеграм-канал Mash.

По данным издания A42.ru, мужчина находился в невменяемом состоянии и прыгал по припаркованным во дворе машинам и разбивал им стёкла.

На кадрах видно, что сотрудникам ДПС не сразу удалось задержать нарушителя, но в итоге один из полицейских стянул мужчину с крыши авто и прижал его к асфальту.