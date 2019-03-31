Саакашвили ответил на комплимент Зеленского о "полезности"

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Саакашвили ответил на комплимент Зеленского о "полезности"

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Фото: © РИА Новости

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, которые тот высказал во время голосования за будущего лидера Незалежной. Шоумен на избирательном участке вспомнил одиозного политика и напомнил о его полезности "каждому президенту".

Как он (Зеленский. — Прим. ред.) не похож на традиционных политиков, — пишет Саакашвили в своём фейсбуке.

Ранее Зеленский назвал бывшего главу Одесской ОГА специалистом, который был бы полезен каждому президенту. Кроме того, он отметил, что Саакашвили смог побороть коррупцию в Грузии.

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