Саакашвили ответил на комплимент Зеленского о "полезности"

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, которые тот высказал во время голосования за будущего лидера Незалежной. Шоумен на избирательном участке вспомнил одиозного политика и напомнил о его полезности "каждому президенту".

— Как он (Зеленский. — Прим. ред.) не похож на традиционных политиков, — пишет Саакашвили в своём фейсбуке.

Ранее Зеленский назвал бывшего главу Одесской ОГА специалистом, который был бы полезен каждому президенту. Кроме того, он отметил, что Саакашвили смог побороть коррупцию в Грузии.