В Крыму назвали причину низкой явки на украинских выборах

В республике уверены, что избиратели уже понимают, что никаких кардинальных перемен не произойдёт.

Украинцы не активно голосуют на выборах президента страны из-за отчаяния и отсутствия веры в перемены. Об этом РИА "Новости" заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

— Думаю, избиратели просто не верят, что могут быть кардинальные изменения в стране, они понимают, что голосовать им не за кого. На Украине уже такое отчаяние по той политической ситуации, которая складывается, что оценка всех кандидатов очень низкая, — заявил Цеков.

Он также выразил мнение, что многие жители страны не готовы голосовать за тех кандидатов, которые выступают за улучшение отношений с Россией и против вступления страны в НАТО.

Напомним, сегодня украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. Подробно и в режиме реального времени за ходом голосования вы можете следить в нашей текстовой трансляции.