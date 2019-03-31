Внук Порошенко чуть не порвал деду бюллетень на выборах

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Внук Порошенко чуть не порвал деду бюллетень на выборах

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Внук действующего президента Украины Петра Порошенко, проголосовавшего сегодня на выборах главы государства, чуть не порвал своему деду бюллетень.

Украинский лидер дал ребёнку документ, чтобы тот опустил его в урну, но малыш наступил на него и чуть не разорвал пополам.

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<p>Фото: ©<a href="https://strana.ua/news/193015-vybory-v-ukraine-31-marta-chto-nuzhno-brat-na-vybory-vremja-holosovanija-vo-skolko-otkryvajutsja-uchastki-onlajn.html" target="_blank"> &#34;Страна.ua&#34;</a></p>

<p>Фото: ©<a href="https://strana.ua/news/193015-vybory-v-ukraine-31-marta-chto-nuzhno-brat-na-vybory-vremja-holosovanija-vo-skolko-otkryvajutsja-uchastki-onlajn.html" target="_blank"> &#34;Страна.ua&#34;</a></p>

Украинского лидера и его семью окружала толпа охранников. После короткого разговора с журналистами президент и его семья покинули участок.

Напомним, сегодня граждане Украины выбирают своего президента. На высший пост претендуют 39 кандидатов. Свои голоса уже отдали Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, а также Олег Ляшко, который решил не стесняться и показать всем, что свой голос он отдал себе.

Подробно за ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции в режиме реального времени.

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