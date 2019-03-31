Внук Порошенко чуть не порвал деду бюллетень на выборах

Внук действующего президента Украины Петра Порошенко, проголосовавшего сегодня на выборах главы государства, чуть не порвал своему деду бюллетень.

Украинский лидер дал ребёнку документ, чтобы тот опустил его в урну, но малыш наступил на него и чуть не разорвал пополам.

Украинского лидера и его семью окружала толпа охранников. После короткого разговора с журналистами президент и его семья покинули участок.

Напомним, сегодня граждане Украины выбирают своего президента. На высший пост претендуют 39 кандидатов. Свои голоса уже отдали Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, а также Олег Ляшко, который решил не стесняться и показать всем, что свой голос он отдал себе.

Подробно за ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции в режиме реального времени.