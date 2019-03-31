Зеленский рассказал, чем займётся в случае поражения на выборах

В любом случае украинский шоумен отказывается называть свой проигрыш "поражением".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Украинская правда" сообщил, что в случае поражения на выборах главы государства он будет вести подготовку к парламентским выборам.

— Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Всё нормально, — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

Он также считает, что, даже если он не сможет победить на выборах, подобный исход нельзя будет назвать поражением, так как для него это "сильный шаг".

Свой голос на выборах президента Украины Владимир Зеленский уже отдал, а также рассказал, чем займётся в случае победы в гонке за высший в стране пост.

Напомним, сегодня украинцы выбирают президента страны. На должность главы государства претендуют 39 кандидатов. Подробно и в режиме реального времени за ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.