Путин заявил о готовности России развивать сотрудничество с арабским миром

Российский лидер отметил, что напряжённая ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки привела к востребованности Лиги арабских государств.

Президент России Владимир Путин заявил, что и в дальнейшем готов наращивать партнёрские связи со странами арабского мира. Слова главы РФ приводятся в приветственной телеграмме участникам саммита Лиги арабских государств, опубликованной на сайте Кремля.

— Уважаемые главы государств и правительств стран — членов Лиги арабских государств! Искренне рад приветствовать вас по случаю открытия очередного саммита ЛАГ, — заявил Путин.

По словам российского президента, напряженная ситуация во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки делает Лигу арабских государств как механизм многостороннего диалога и взаимодействия более востребованной. Также Путин отметил, что все конфликты должны решаться политико-дипломатическими методами.

Ранее Владимир Путин заявил, что обстановка на Ближнем Востоке остаётся сложной.