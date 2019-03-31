Порошенко заговорил по-английски на избирательном участке — видео

Кроме того, украинский лидер использовал жест с большим пальцем, который так любит глава США Дональд Трамп.

Президент Украины Пётр Порошенко заговорил по-английски, общаясь с представителями средств массовой информации на избирательном участке в Киеве.

Высказавшись, украинский лидер использовал жест с большим пальцем, который так любит глава США Дональд Трамп. "Дуже дякую!" ("Большое спасибо!") — сказал он.

Напомним, Порошенко явился на выборы со своей семьёй. Не обошлось без казуса — его внук чуть не разорвал избирательный бюллетень, потоптавшись по нему.

Подробно за ходом голосования вы можете следить в нашей текстовой трансляции.