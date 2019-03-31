Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к весне

Не стоит ограничиваться заменой резины — по возможности стоит уделить внимание работе всех систем.

Подготовка машины к весеннему сезону должна включать в себя не только замену зимней резины на летнюю. Об этом в беседе с порталом iReactor рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Главный совет — весной машину надо обслужить по возможности, а не только поменять резину. Необходимо проверить работу всех систем, — рассказал автоэксперт.

По его словам, проблемы могут возникнуть как с аккумулятором, так и со свечами. Также в начале весеннего сезона неплохо было бы провести ТО.

По его словам, автолюбителям не стоит избегать автомоек высокого давления, если впредь они не испытывали там каких-то проблем.

Ранее Лайф рассказывал, когда лучше осуществлять переход с зимней резины на летнюю.