Наблюдатели перечислили главные нарушения на выборах президента Украины

Наблюдатели назвали главные нарушения на выборах президента Украины. Это незаконная агитация, проблемы в работе участковых избирательных комиссий, провокации, драки и снимки заполненных бюллетеней. Об этом рассказал гендиректор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель.

— Наблюдатели КИУ сообщают, что в большинстве регионов Украины имеют место факты, когда официальные наблюдатели одного из кандидатов используют бейджи с символикой кандидата, — пишет он в своём фейсбуке.

Кроме того, несколько бюллетеней намеренно испортили, что также нарушает нормы действующего законодательства. Также следует напомнить, что в населённом пункте Борзна Черниговской области в одном из участков и вовсе кинули коктейль Молотова.

Напомним, сегодня украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. За ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.