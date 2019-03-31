На Украине растёт число нарушений на президентских выборах

По-прежнему большинство жалоб связано с попытками подкупа, повреждением и фотографированием бюллетеней.

Число нарушений, зафиксированных полицией Украины на выборах президента страны, возросло до 384. Об этом в своём твиттере сообщила Национальная полиция.

#вибори2019

Станом на 13.00 до поліції надійшло 384 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Поліцейські відкрили 4 кримінальні провадження. Здебільшого порушення пов’язані з незаконною агітацією, підкупом виборця, пошкодженням бюлетеня, фотографуванням бюлетенів pic.twitter.com/fqqBA5PB0M — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 31 марта 2019 г.

— По состоянию на 13:00 в полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. Полицейские открыли четыре уголовных дела, — говорится в сообщении.

По-прежнему большинство жалоб связано с попытками подкупа, повреждением и фотографированием бюллетеней.

Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве — 46. Чуть меньше — в Донецкой и Днепропетровской областях: 35 и 33 нарушения соответственно.

Автором самого резонансного нарушения стал Олег Ляшко. Кандидат в президенты страны не стал стесняться и показал в камеру, кому он отдал свой голос. Неудивительно, но Ляшко проголосовал за Ляшко.

Напомним, сегодня украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. За ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.