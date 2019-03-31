Политолог объяснил низкую явку на выборах президента Украины

Эксперт считает, что госслужащих наверняка замотивировали голосовать за действующего президента страны.

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с Лайфом назвал маленькой текущую явку на выборы президента Украины.

— Мало 16%, у нас обычно под 25% в первой половине дня на это время. Идут с утра те, кто считает, что проголосовать — значит выполнить свой долг гражданский, кто считает, что от их голосования что-либо зависит, и кто имеет определённую гражданскую позицию. Соответственно, с позднего утра до обеденного времени приходят госслужащие, которые должны проголосовать и отчитаться перед своим руководством, что они тоже проголосовали, — отметил Манойло.

По его мнению, госслужащих наверняка замотивировали голосовать за действующего президента страны, и именно этот электорат проголосует до обеда, а потом "поедет на дачу".

— Сейчас кандидаты ждут тренд, он появится во второй половине дня или к концу. Тогда очень многие задёргаются, забегают, будут уже попытки что-то подтасовать и использовать запоздалый административный ресурс или ещё какой-нибудь — у них там большой выбор ресурсов на Украине. Вот такая вот она забавная, эта территория, — добавил политолог.

Сегодня проходят выборы президента Украины. Явка на них на 11:00 составляла 16%. Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.